Белград, 14 августа, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Настроения в Европе на данный момент напоминают ту атмосферу, которая была перед Первой мировой войной, с той лишь разницей, что теперь распространяется русофобия. Об этом заявил «РИА Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

mup. gov. rs Глава МИД Сербии Александр Вулин

По мнению политика, перед каждой мировой войной появляется своеобразная фобия. Так, в Первую мировую была сербофобия.

«Перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено, и любая ложь приемлема», — заключил Вулин.

Как сообщало ИА Регнум, антирусский нацизм, который сформировался на Западе, является особой формой нацизма. Об этом в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора «Русский мир» в Севастополе сообщил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.