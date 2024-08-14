Киев, 14 августа, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Действия ВСУ на территории Курской области России обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал Кулеба в соцсети X.

Других деталей доклада украинский министр не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в свою очередь Боррель после разговора с Кулебой заявил о «полной поддержке Украины» на фоне атаки ВСУ на Курскую область.

Атака ВСУ на Курскую область стала для России неожиданностью и настоящей дилеммой, заявил 13 августа президент США Джо Байден. Глава Белого дома заверил, что ему оперативно предоставляют сведения о ситуации в российском регионе.

В Киеве рассматривали сразу несколько возможных сценариев атаки на Россию. Планировалось нападение на протяжении определённого времени. Первое военное вторжение в Россию со времён Второй мировой войны одобрили власти США и Евросоюза. При этом в НАТО посчитали маловероятной возможность ВСУ закрепиться на российской территории, сообщило агентство Bloomberg.

ВСУ 6 августа совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки. Противник понёс значительные потери.

Вытеснение ВСУ из приграничных территорий является главной задачей российских военных. Противник получит достойный ответ, а оценить произошедшее предстоит позднее, заявил президент РФ Владимир Путин.