Фукусима , Япония, 14 августа, 2024, 04:49 — ИА Регнум. В Японии в здании второго энергоблока аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» обнаружили утечку около 25 тонн радиоактивной воды. Опасная жидкость в окружающую среду не попала, сообщил телеканал NHK.

Eugene Hoshiko/AP/TASS

По данным журналистов, специалисты станции TEPCO 9 августа выявили утечку после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива отметили аномальное снижение уровня воды. Проверка показала, что уровень воды в самом бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива находится в пределах нормы. Подачу новой воды приостановили, для обследования помещений в здание запустили робота.

Оказалось, что вода просочилась через дренажные отверстия в подвал здания, наружу утечки не произошло. Это не отразилось на возобновлении подачи новой воды в бассейн для охлаждения отработанного ядерного топлива. Компания-оператор утверждает об отсутствии проблем с охлаждением отработанного ядерного топлива. Температура в бассейне поднимется максимум до 46 градусов, что не превышает максимальных значений в 65 градусов.

Точное место утечки и вероятную причину установит робот, запущенный в течение текущей недели в здание второго энергоблока.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая TEPCO объявила о начале шестого по счёту этапа сброса очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Ранее со станции в океан уже сбросили 38 тыс. тонн очищенной воды.

На АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. Планируется, что операция растянется на 30–40 лет. Вода проходит очистку, но в ней остаётся тритий, который не поддаётся удалению, поэтому воду со станции сильно разбавляют морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр.