Москва, 14 августа, 2024, 03:55 — ИА Регнум. В ходе следствия по уголовному делу по факту крупного хищения имущества у известной певицы Ларисы Долиной установлено, что звонившие ей несколько месяцев подряд мошенники находились на территории Украины. Об этом потерпевшей сообщили следователи. Долина сделала 13 августа в Telegram-канале официальное заявление, попросив журналистов в интересах следствия её не беспокоить.

Цитата из видеоинтервью Лариса Долина

По словам певицы, в отношении неё совершили «очень изощрённые и спланированные мошеннические действия». Её признали потерпевшей, а на «проданную» в центре Москвы квартиру наложили арест.

«Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», — заявила Лариса Долина.

Мошенники выложили в Сеть информацию о том, что певица спонсирует «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании 53-летней женщины, которая забрала у певицы часть денег и перевела их мошенникам. По словам Волк, Долиной звонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении неё мошеннические действия.

Выполняя указания звонивших, жертва мошенников перевела имеющиеся сбережения на переданные ей номера счетов, потом продала квартиру. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам деньги через курьера.

Взятая под арест в Москве курьер Анжела Цырульникова, которая, по версии следствия, причастна к хищению 200 млн рублей у Ларисы Долиной, подала 13 августа жалобу на свой арест.

Юрист Александр Добровинский предположил, что певица может лишиться своих денег от проданной с подачи мошенников квартиры, если аферистов не удастся установить.