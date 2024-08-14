Вашингтон, 14 августа, 2024, 03:43 — ИА Регнум. В Киеве рассматривали сразу несколько возможных вариантов атаки на Россию, западные союзники поддержали эти планы. Об этом 13 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого анонимного чиновника.

ИА Регнум

Отмечается, что планировалось нападение на протяжении определённого времени. Первое военное вторжение в Россию со времён Второй мировой войны одобрили власти США и Евросоюза. При этом в НАТО посчитали маловероятной возможность ВСУ закрепиться на российской территории, указали в статье.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ начали атаковать Курскую область. Российские военные остановили боевиков в приграничных районах, не позволив им зайти вглубь территории.

Попавший в плен украинский военный назвал затею ВСУ напасть на Курскую область бесцельной. Назвавшийся Русланом Полторацким призвал украинских военных сложить оружие и разойтись. Он признался, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления. Кроме того, при заходах в населённые пункты Курской области украинские военнослужащие занимались мародёрством и забирали с собой всё, что могли унести. ВСУ, по его словам, планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка велась с 28 июля.

Вытеснение ВСУ из приграничных территорий является главной задачей российских военных. Противник получит достойный ответ, а оценить произошедшее предстоит позднее, заявил президент РФ Владимир Путин.

Дальнейшего прорыва украинских формирований вглубь Курской области не допущено. Российские военные заблокировали противника, уничтожая мобильные группы ВСУ по частям, проинформировал 13 августа доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО гвардии полковник Алексей Кондратьев.