Курск, 14 августа, 2024, 02:57 — ИА Регнум. В Курской области ночью 14 августа подразделениями противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Глава региона поблагодарил бойцов подразделений ПВО и защитников границы.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области ночью 14 августа объявили о ракетной опасности. Алексей Смирнов попросил людей не подходить к окнам, так как работает система ПВО.

Силы украинской армии 6 августа атаковали Курскую область. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 13 августа превысили 2 тыс. человек.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства. Противник получит достойный ответ, подчеркнул Путин.