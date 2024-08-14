Воронеж, 14 августа, 2024, 03:04 — ИА Регнум. В Воронежской области российские силы ПВО и средства РЭБ продолжают нейтрализовывать украинские беспилотники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации главы региона, за ночь 14 августа ликвидировано «большое количество беспилотников ВСУ самолётного типа».

По предварительной информации, пострадавших нет, но обломки дронов нанесли незначительные повреждения нескольким жилым домам, хозпостройкам и транспорту, кое-где горела трава.

«Распространения огня не допущено. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется», — пояснил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 августа на территории Воронежской области также объявляли об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Около полуночи 14 августа в Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников самолётного типа.

В Курской области ночью 14 августа объявили о ракетной опасности. Врио губернатора Алексей Смирнов попросил людей не подходить к окнам, так как работает система ПВО.