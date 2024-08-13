Курск, 14 августа, 2024, 02:03 — ИА Регнум. В Курской области ночью 14 августа объявили о ракетной опасности. Врио губернатора Алексей Смирнов попросил людей не подходить к окнам, так как работает система ПВО.

Станислав Красильников/РИА Новости

Об объявленной ракетной опасности Смирнов сообщил в Telegram-канале. Глава региона предупредил жителей о необходимости укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице рекомендовал зайти в ближайшее здание.

Как сообщало ИА Регнум, силы украинской армии 6 августа атаковали Курскую область. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 13 августа превысили 2 тыс. человек.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства. Противник получит достойный ответ, подчеркнул Путин.

Город Суджа в Курской области находится под контролем российских военных, но есть попытки противника прорваться в некоторых районах. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев.