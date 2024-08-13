Вашингтон, 14 августа, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Военнослужащий США и аналитик разведки Корбейн Шульц сознался в сборе и передаче в Китай секретной информации. Об этом 13 августа сообщили в американском министерстве юстиции.

Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

«Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне, экспорте технических данных, связанных с оборонными изделиями, без лицензии, сговоре с целью экспорта оборонных изделий без лицензии и подкупе государственного должностного лица», — уточнили в минюсте США.

Согласно обвинительным документам, Шульц имел допуск к секретной информации, когда вступил в сговор с проживавшим в Гонконге лицом, подозреваемым аналитиком в связях с китайским правительством, с целью сбора и передачи информации о национальной обороне, включая контролируемые технические данные о системе вооружения США, в обмен почти на 42 тыс. долларов.

Шульцу грозит до 65 лет лишения свободы. Слушание запланировано на 23 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта американский минюст заявил о случае передачи секретных данных военного характера. В таком преступлении заподозрили гражданского служащего из штата Небраска Дэвида Франклина Слейтера. По версии следствия, работавший в составе сил стратегического командования ВС США с августа 2021 по апрель 2022 года мужчина передавал секретную информацию за границу. Известно, что он посещал закрытые брифинги, касавшиеся ситуации на Украине. Слейтеру грозит тюремное заключение сроком до десяти лет и большой штраф.