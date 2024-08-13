Волгоград, 14 августа, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Волгограде. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

В Telegram-канале ведомства уточнили, что загорелись вещи в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Двинской. Площадь пожара составила 4 кв. м. При тушении возгорания были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте трёх и пяти лет. Мать детей доставили в больницу с ожогами.

К ликвидации пожара привлекали 19 специалистов и шесть единиц техники.

В следственном управлении СКР по Волгоградской области добавили, что инцидент произошёл поздним вечером 13 августа. В момент пожара в квартире находились двое мальчиков и их мать. 33-летнюю женщину вынесли из огня соседи, которые первыми почувствовали задымление.

По факту гибели детей в результате пожара возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года в Калачёвском районе Волгоградской области произошёл пожар в частном доме. Строение размером восемь на восемь метров горело по всей площади. В результате погибли три человека — 34-летняя женщина, шестилетний мальчик и годовалая девочка. Ещё одного ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Через несколько дней двухлетний малыш умер в больнице, несмотря на усилия врачей.