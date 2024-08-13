Калининград, 14 августа, 2024, 01:11 — ИА Регнум. В Калининграде вечером 13 августа водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар, врезавшись в пешеходов. О ДТП сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Полицейские прибыли на место происшествия. В результате наезда автомобиля травмированы пять пешеходов. Трое из них получили тяжкий и средний вред здоровью, были доставлены в больницу, двоим назначено амбулаторное лечение.

Ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения 33-летний водитель после медосвидетельствования доставлен в отдел полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в Петрозаводске водитель Infiniti устроил аварию, после чего сбил двух человек на автобусной остановке.

14 июня в Благовещенске минивэн на большой скорости сбил людей на тротуаре. В результате трагедии на месте погибли три человека, ещё двое скончались в больнице от полученных травм.

Водителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП он был пьян.