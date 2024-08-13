Москва, 14 августа, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», где представлены образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшие себя в спецоперации. Подробности сообщили в Минобороны 13 августа.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Глава оборонного ведомства осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы, беспилотники разного назначения, средства ПВО большой, средней и малой дальности и другие образцы вооружения, военную и специальную технику.

Кроме того, Андрей Белоусов на площадке «Народного ОПК» ознакомился с гражданскими разработками продукции, которую поставляют на СВО. Это широкая линейка FPV-дронов, программы для подготовки их операторов, «окопный РЭБ», дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами.

В завершение Белоусов посетил экспозиции военных ведомств Белоруссии, Китая, Ирана и других стран — участниц форума «Армия-2024».

Как сообщало ИА Регнум, с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Москве проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». Участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Форум сменил формат и впервые проходит без свободного посещения и развлекательных мероприятий.

Андрей Белоусов на форуме провёл встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали, на которых обсудил перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере.

Вооружённые силы России получат более 500 образцов вооружения, около миллиона единиц средств поражения по гособоронзаказу, сообщил 13 августа начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев по итогам подписания и вручения госконтрактов на полях форума.