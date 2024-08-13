Курск, 14 августа, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области не допущено. Российские военные заблокировали противника, идёт уничтожение мобильных групп ВСУ по частям, сообщил 13 августа доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО гвардии полковник Алексей Кондратьев.

ИА Регнум

«Враг пытается прорваться на отдельных участках, но наши Вооружённые силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности вполне успешно заблокировали противника на данных рубежах. Сейчас идёт уничтожение по частям проникших мобильных групп ВСУ», — уточнил Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что сплошной линии фронта в Курской области нет. Ситуация в регионе остаётся сложной, напряжённой, но контролируемой и управляемой, заверил полковник.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа президент РФ Владимир Путин в ходе совещания потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства. Противник получит достойный ответ, подчеркнул российский лидер.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что бойцы украинской армии занимались мародёрством в населённых пунктах региона, забирая всё, что можно было унести с собой, сообщила ФСБ. Боец заявил, что украинским военным дали приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, отметил задержанный.

Силы украинской армии 6 августа атаковали Курскую область. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 13 августа превысили 2 тыс. человек.