Нью-Йорк, США, 14 августа, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Организация не приемлет использования кассетных боеприпасов, ссылаясь в том числе на Конвенцию по таким снарядам.

Александр Погожев ИА REGNUM Лисичанск

«Мы выступаем против использования кассетных боеприпасов в качестве оружия где бы то ни было», — сказал Хак 13 августа журналистам.

ВСУ регулярно использует кассетные боеприпасы в своих атаках.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Лисичанске. Один человек погиб на месте, ещё один позднее скончался в больнице. 12 пострадавших находились в тяжёлом состоянии, состояние ещё шестерых оценивалось как крайне тяжёлое. Всего пострадал 31 пассажир, в том числе 12-летняя девочка.

В ходе обстрела ВСУ снаряды кассетного типа упали рядом с автобусом на остановке.

В городе Каховке в Херсонской области автобус с пассажирами попал под обстрел со стороны украинских боевиков, в результате один человек получил ранения.