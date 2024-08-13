Новый Орлеан, США, 14 августа, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала для России неожиданностью и настоящей дилеммой. Об этом 13 августа заявил журналистам в Новом Орлеане президент США Джо Байден.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Это создаёт настоящую дилемму для (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, а мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами», — сказал он.

Глава Белого дома заверил, что ему оперативно предоставляют сведения о ситуации в Курской области. От других комментариев Байден отказался.

Как сообщало ИА Регнум, власти США в частном порядке обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных баллистических ракет для ударов по российским военным базам, признал заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

ВСУ 6 августа совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки.

Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Глава государства отметил, что ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для ударов. В ходе атак погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, уточнил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.