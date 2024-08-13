Киев, 13 августа, 2024, 23:52 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 13 августа взрывы прогремели в Глухове Сумской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности инцидентов не уточняются. Нет официальной информации о возможных повреждённых объектах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ранним утром 13 августа воздушную тревогу объявили на всей территории.

В Одесской области после ракетного удара взорвались склады, куда, предположительно, прибывали военные грузы из Румынии. Об этом 13 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Российские военные при помощи гаубиц Д-30 в приграничных районах Курской области уничтожили около 30 боевиков украинской армии.