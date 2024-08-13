Гладков сообщил об атаке ВСУ по двум сёлам в Белгородской области
Белгородский район, Белгородская область, 13 августа, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Киевские боевики атаковали два населённых пункта в Белгородской области. Об этом 13 августа сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал во дворе частного дома в Валуйском городском округе, в селе Новопетровка. Выбиты окна, посечены хозпостройка и легковой автомобиль.
Вторая цель укронацистов — хутор Церковный Белгородского района. Он снова попал под обстрел. В результате прилёта боеприпаса повреждены ворота и заборы в двух домах.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.
Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется, информировал 13 августа Вячеслав Гладков, выразив надежду на скорое возвращение жителей в свои дома.
Вместе с этим губернатор опроверг слухи о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгорода.
Из Белгородской области из-за напряжённой обстановки продолжают выезжать мирные жители. Более 11 тыс. человек покинули Краснояружский район.
Кроме того, ранее власти Краснояружского района приняли решение закрыть въезд на территорию.