Москва, 13 августа, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Обманутая мошенниками эстрадная певица Лариса Долина сделала 13 августа в Telegram-канале официальное заявление и попросила журналистов в интересах следствия её не беспокоить. По факту крупного мошенничества, жертвой которого она стала, возбуждено уголовное дело, а следы мошенников ведут на Украину.

РИА Новости/Анатолий Медведь

Долина призналась, что в отношении неё совершили «очень изощрённые и спланированные мошеннические действия». Правоохранители признали певицу потерпевшей, на её квартиру наложили арест.

По словам Ларисы Долиной, у следствия есть основания полагать, что мошенники находятся на территории Украины.

В правоохранительных органах журналистам также подтвердили, что телефонные мошенники, обманывавшие певицу с апреля по июль, звонили ей с территории Украины.

При этом, выманив у Долиной деньги, они выложили в Сеть якобы от её имени «обращение чудовищного характера», в котором нет ни одного слова правды», якобы певица спонсирует «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании 53-летней женщины, которая забрала у певицы часть денег и перевела их мошенникам. По словам Волк, Долиной звонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении неё мошеннические действия.

Выполняя указания звонивших, певица перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, потом продала квартиру. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера.

Взятая под арест в Москве курьер Анжела Цырульникова, которая, по версии следствия, причастна к хищению 200 млн рублей у Ларисы Долиной, подала 13 августа жалобу на свой арест, указано на сайте Хамовнического суда Москвы, заключившего женщину под стражу.

Долина может лишиться своих денег от проданной с подачи мошенников квартиры в Москве, если аферистов не удастся установить, заявил 13 августа юрист Александр Добровинский.