Москва, 13 августа, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Взятая под арест в Москве курьер Анжела Цырульникова, которая, по версии следствия, причастна к хищению 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной, подала жалобу на свой арест, указано на сайте Хамовнического суда Москвы, заключившего женщину под стражу.

Иван Шилов ИА Регнум

Цырульникова обжаловала решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении суда.

Как передавало ИА Регнум, Хамовнический суд Москвы 13 августа арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая подозревается в причастности к мошенничеству с квартирой Ларисы Долиной.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании 53-летней женщины, которая забрала у певицы часть денег и перевела их мошенникам. По её словам, Долиной звонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении неё мошеннические действия.

Выполняя указания звонивших, певица перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, потом продала квартиру. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера.

13 августа Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, а на квартиру певицы наложен арест. По предварительным данным, мошенники находятся на территории Украины, уточнила Долина. Появившееся в соцсетях обращение о том, что она спонсирует «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), сделанное якобы от её лица, она назвала чудовищным фейком, отметив, что в нём нет ни слова правды.

Долина может лишиться своих денег от проданной с подачи мошенников квартиры в Москве, если аферистов не удастся установить, заявил 13 августа юрист Александр Добровинский.