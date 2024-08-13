Курск, 13 августа, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Свыше двух тысяч человек вывезли из приграничных районов Курской области за прошедшие сутки. Об этом 13 августа сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачёва.

ИА Регнум

На опубликованном видео в Telegram-канале правительства Курской области представитель администрации добавила, что в регионе работают 77 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся 5,5 тыс. человек, около тысячи из них — дети.

По словам Толмачёвой, в девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, где размещены около восьми тыс. курян, в том числе более 2,2 тыс. — дети.

По информации МЧС России, по всей стране подготовили места в 400 ПВР на 30 тыс. человек.

За сутки в Курскую область доставили свыше 350 тонн гуманитарной помощи. На гуманитарном складе Народного фронта приняли 126 тонн питьевой воды, 359 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. В муниципалитеты региона передали более 15 тыс. наборов, по области помощь доставили в 53 точки.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ пытаются прорваться в некоторых районах Курской области, но ВС России заблокировали их и удерживают линию фронта, заявил 13 августа доверенное лицо врио губернатора Курской области Алексея Смирнова гвардии полковник, участник СВО Алексей Кондратьев. Обстановка остается напряжённой, но контролируемой и управляемой, заверил он.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российских войск остановили украинские формирования в приграничных районах, не позволив им зайти вглубь региона. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2 тыс. человек, уточнили 13 августа в Минобороны.

В результате атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, рассказал 12 августа врио губернатора Курской области.