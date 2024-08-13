Курск, 13 августа, 2024, 21:52 — ИА Регнум. ВСУ пытаются совершить прорыв в некоторых районах Курской области, но ВС РФ заблокировали их и удерживают линию фронта, заявил 13 августа доверенное лицо врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, гвардии полковник, участник СВО Алексей Кондратьев.

Telegram / Минобороны России

Обстановка остается напряжённой, но контролируемой и управляемой, сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Враг вклинился в нашу территорию на глубину до 12 километров, по фронту до 40 километров, но нужно отметить, что сплошной линии фронта нет. Идёт попытка прорваться на отдельных участках, но наши вооружённые силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности успешно заблокировали противника», — заявил он.

В городе Судже есть как российские подразделения, так и боевики ВСУ, на здании администрации развевается российский флаг, рассказал также Кондратьев. ВС РФ продолжают уничтожать мобильные группы ВСУ в разных районах области, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа. В минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области до 420 человек, были пресечены прорывы мобильных групп противника, отметило ведомство.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства. Противник получит достойный ответ, подчеркнул Путин.

Курский манёвр киевского режима — тупиковый, его невозможно превратить в военный и политический успех, только в медиапродукт, который даёт хорошую прессу и мощные охваты, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов. Война как смысл существования украинского государства — также тупиковая стратегия, подчеркнул эксперт.