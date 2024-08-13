Москва, 13 августа, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая подозревается в причастности к мошенничеству с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили 13 августа в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А. Н., обвиняемой в причастности к хищению 200 млн рублей у Долиной», — сообщил ТАСС сотрудник правоохранительных органов.

Он добавил, что женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее в этот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала о задержании 53-летней женщины, которая забрала у певицы часть денежных средств и перевела их мошенникам. По её словам, потерпевшая получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении неё мошеннические действия. Выполняя указания звонивших, Долина перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело, а на квартиру певицы наложен арест, рассказала она. По предварительным данным, мошенники находятся на территории Украины, уточнила Долина. Появившееся в соцсетях обращение, сделанное якобы от её лица, певица назвала чудовищным фейком, отметив, что в нём нет ни слова правды.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Долина могла стать жертвой мошенников, которые пришли отнимать её квартиру утром 13 августа. По данным Telegram-канала «112», певица действительно продала квартиру за 100 млн рублей, но новых собственников по каким-то причинам не пустили в помещение.

В это же время страницы певицы в социальных сетях подверглись взлому. На официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн, чтобы спонсировать «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).