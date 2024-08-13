Москва, 13 августа, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Американская корпорация Google решила отключить с 9 сентября один из своих облачных сервисов BigQuery в России, сообщила компания Softline в Telegram-канале, посвящённом отключениям иностранных решений.

Shawn Collins

Согласно заявлению IT-компании, блокировка затронет лишь хранилище BigQuery, другие сервисы — Google Workspace и Google Cloud — продолжат работу.

BigQuery был запущен более 10 лет назад как облачный сервис для обработки больших массивов информации.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа стало известно, что рекламная сеть Google AdSense, позволявшая российским блогерам зарабатывать на YouTube после отключения видеохостингом монетизации в 2022 году, прекратит работу в РФ. Российские пользователи сети получили сообщения о полной остановке работы сервиса на территории России, о причинах принятия такого решения AdSense не сообщила.

По данным профильных сервисов, с начала августа число жалоб жителей России на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, 3 августа сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах в России.

Роскомнадзор ранее заявлял, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.