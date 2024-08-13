Брюссель, 13 августа, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель при обсуждении с главой МИД киевского режима Дмитрием Кулебой атаки ВСУ на Курскую область заявил о «полной поддержке Украины». Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter).

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Кулеба ранее рассказал, что проинформировал Борреля о действиях ВСУ в Курской области. Днём ранее, 12 августа, об атаке ВСУ впервые публично заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

«Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я вновь заявил о полной поддержке (Украины. — Прим. ред.) Евросоюзом», — написал Боррель.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Украинские военные и иностранные наёмники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и боевики ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 9 августа постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Молчание профильного управления ООН по этому вопросу «позорно», отметил он.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.