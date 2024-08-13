Москва, 13 августа, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Задержана 53-летняя женщина, которая забрала у певицы Ларисы Долиной часть денежных средств и перевела их мошенникам, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

РИА Новости/Анатолий Медведь

«В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — написала Волк в своём Telegram-канале.

По её словам, в августе в управление внутренних дел Центрального округа города Москвы поступило обращение о том, что потерпевшая получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении неё мошеннические действия.

Выполняя указания звонивших, женщина перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на основании права собственности, также переведя полученные денежные средства на подконтрольные мошенникам счета.

Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера.

«Следователем отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест», — уточнила Волк.

Как передавало ИА Регнум, Лариса Долина 13 августа подтвердила, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело, а на квартиру певицы наложен арест, рассказала она. По предварительным данным, мошенники находятся на территории Украины, уточнила Долина. Появившееся в соцсетях обращение, сделанное якобы от её лица, певица назвала чудовищным фейком, отметив, что в нём нет ни слова правды.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Долина могла стать жертвой мошенников, которые пришли отнимать её квартиру утром 13 августа. По данным Telegram-канала «112», певица действительно продала квартиру за 100 млн рублей, но новых собственников по каким-то причинам не пустили в помещение.

В это же время страницы певицы в социальных сетях подверглись взлому. На официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн, чтобы спонсировать «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).