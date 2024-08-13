Москва, 13 августа, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 16 октября срок ареста бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщают «Известия».

Александр Щербак/ТАСС

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 16 октября», — огласила решение судья Альбина Тимакова.

Сообщается, что следствие продолжает работу, направленную на выявление новых эпизодов преступлений. В ближайшие месяцы будет завершено производство следственных действий с участием потерпевших. Также правоохранители намерены получить заключения экспертиз и предъявить бизнес-тренеру обвинение в окончательной редакции.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля суд арестовал имущество Шабутдинова и его предполагаемого сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей. Представитель МВД сообщил, что у следователей есть информация, согласно которой обвиняемые совершали попытки спрятать свои активы и финансовые средства от правоохранительных органов.

4 апреля Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль, а также имущество бизнес-тренера. По данным следствия, на тот момент Шабутдинов уже был причастен к более чем 50 эпизодам мошенничества, однако свою вину он не признал.

3 ноября его задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Спустя день прокуратура предъявила Шабутдинову обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, затем обвиняемого арестовали.