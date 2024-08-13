Москва, 13 августа, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов на форуме «Армия-2024» провёл встречи с представителя Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали, ЦАР, на которых обсудил перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере, сообщила 13 августа пресс-служба российского военного ведомства.

РИА Новости/Виталий Невар

«Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности», — уточнило Минобороны.

Пресс-служба добавила, что по итогам переговоров с министром обороны Лаоса было подписано обновлённое двустороннее соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

Как передавало ИА Регнум, с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». Участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Форум сменил формат и впервые проходит без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Представлена выставка образцов вооружений, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».

Начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-полковник Анатолий Гуляев ранее сообщил, что на форуме подписаны контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса почти на 500 млрд рублей.