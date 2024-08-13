Каир, 13 августа, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Стоимость нового автомобиля Lada Granta 2024 года выпуска в Египте составляет 285–370 тыс. египетских фунтов, что в пересчёте на российскую валюту составляет 535–695 тыс. рублей, следует из предложения, опубликованного на египетском филиале ближневосточной площадки YallaMotor.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В описании модели указывается, что более дорогая версия идёт с автоматической коробкой передач, а «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении такого производства только в апреле 2024 года.

На официальном сайте «АвтоВАЗа» минимальная стоимость Granta составляет 699 тыс. рублей, эта версия автомобиля не оснащена подушками безопасности. В Египте продаётся модель с двумя подушками, её минимальная стоимость в России составляет 1,022 млн рублей.

Руководитель пресс-центра российского автопроизводителя Сергей Ильинский заявил «Комсомольской правде», что на цены в других странах компания не влияет, а импортёры сами определяют ценовую политику. Официально российские автомобили в Египет не экспортируют, подчеркнул Ильинский.

«В настоящее время автомобили Lada не поставляются в Египет. И распространяемый принтскрин является самодеятельностью неизвестной нам египетской компании», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года в ходе выступления на сессии форума Россия ― Африка президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что компания планирует возобновить производство Lada в Египте.

Первые машины предприятия «АвтоВАЗ» начали поставлять в Египет в 1980-х годах. Позднее российская автокомпания начала искать партнёра для запуска сборки своих машин в стране. Такой партнёр был найден в 2002 году, им стала компания «Аль Амаль». Совместное предприятие стало собирать модель ВАЗ-2107.