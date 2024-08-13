Вашингтон, 13 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) допустили оплошность, оставив уязвимым на авиабазе в Миргороде свой самый мощный истребитель Су-27, пишет 13 августа американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Кадр из видео

«На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на авиабазе в Миргороде был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 Воздушных сил Украины. Ожидается, что руководство ВСУ подвергнется критике за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолёт», — сказано в материале.

Вместе с тем MWM отмечает, что попытки ВСУ использовать эти истребители для борьбы с российскими самолётами в воздушном бою неизменно заканчивались большими потерями.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что ВС России уничтожили истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки сбили вертолёт Ми-8, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.

Позднее российское военное ведомство опубликовало видеокадры уничтожения украинского истребителя. В Минобороны уточнили, что Су-27 Воздушных сил Украины был уничтожен ударом ОТРК «Искандер» на аэродроме Миргород в Полтавской области.

По данным украинских СМИ, в ночь на 13 августа в Киеве, Харькове и Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.