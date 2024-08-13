Нью-Йорк, США, 13 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях со стороны ВСУ, заявила официальный представитель управления Равина Шамдассани.

Иван Шилов ИА REGNUM

Собрать необходимые данные без посещения региона затруднительно, сказала Шамдассани, передаёт «Лента. Ру».

«Мы пытаемся собрать всю информацию о вылазке ВСУ в Курской области, но без посещения самого региона это очень сложно сделать. Управление запросило у России доступ на её территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию о случившемся», — сказала представитель управления.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Украинские военные и иностранные наёмники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и боевики ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 9 августа постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Молчание профильного управления ООН по этому вопросу «позорно», отметил Гатилов. 11 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.