ООН попросила предоставить доступ в Курскую область для оценки действий ВСУ
ООН попросила РФ предоставить доступ в Курскую область для оценки действий ВСУ
Нью-Йорк, США, 13 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях со стороны ВСУ, заявила официальный представитель управления Равина Шамдассани.
Собрать необходимые данные без посещения региона затруднительно, сказала Шамдассани, передаёт «Лента. Ру».
«Мы пытаемся собрать всю информацию о вылазке ВСУ в Курской области, но без посещения самого региона это очень сложно сделать. Управление запросило у России доступ на её территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию о случившемся», — сказала представитель управления.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа.
В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.
Украинские военные и иностранные наёмники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и боевики ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 9 августа постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Молчание профильного управления ООН по этому вопросу «позорно», отметил Гатилов. 11 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины.
Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.