Эр-Рияд, 13 августа, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Пилоты Boeing 747 сняли на видео неопознанный летающий объект во время рейса из Саудовской Аравии в Нигерию. Видеокадры опубликовал командир корабля Рууда Ван Пангеманана у себя на YouTube-канале.

TASS /IMAGO/Rene Traut

Как видно на кадрах, справа от самолёта появляются яркие вспышки света. При этом, по утверждению пилотов, огни двигались свободно, выстраиваясь в линию. Более того, пилоты изначально предположили, что источником вспышек могут быть огни другого самолёта. Однако радар не зафиксировал вблизи ни одного воздушного судна.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908625" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пилоты самолёта заметили НЛО во время рейса из Саудовской Аравии в Нигерию

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года в Лос-Анджелесе наблюдатели за самолётом президента США Джо Байдена обратили внимание на находившееся рядом НЛО.

Другой очевидец предположил, что попавший на видео объект мог быть воздушным шаром.

НЛО заметили во время дозаправки в воздухе одного из истребителей F-35, сопровождавшего борт Байдена. Съёмка велась в аэропорту Лос-Анджелеса две недели назад, уточнили авторы.