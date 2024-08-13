Нью-Йорк, США, 13 августа, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Руководство Украины преступными нападениями на Курскую область показало своё истинное лицо, Киев горько пожалеет о вылазке в российский регион, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Владимир Гердо/ТАСС

«Это преступное деяние только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции», — сказал дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям ВСУ.

Полянский также заявил, что Украина будет «горько сожалеть» о попытке ВСУ вторгнуться в Курскую область. По его словам, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации конфликта.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа украинские подразделения попытались прорваться на территорию Курской области, но пограничники ФСБ вместе с бойцами российской армии разгромили и отбросили силы противника. В провокации со стороны ВСУ участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ в Курской области является очередными террористическим актом со стороны властей Украины.

Она добавила, что российские правоохранительные органы, Следственный комитет дадут оценку действиям киевского режима, соберут доказательства и предпримут все необходимые меры для того, чтобы всё это было квалифицировано соответствующим образом и дошло до суда.