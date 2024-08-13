Москва, 13 августа, 2024, 17:51 — ИА Регнум. VK запустила новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников — VK Tutoria. Об этом ИА Регнум сообщили представители компании.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Отмечается, что на онлайн-платформе пользователи смогут проводить занятия, управлять своим расписание, хранить и делиться учебными материалами, а также использовать широкий набор инструментов для продуктивной работы. Кроме того, сервис предоставит возможность создания удобного личного кабинета для преподавателя и ученика.

Вместе с этим VK Tutoria объединит в себе преимущества таких сервисов для продуктивности, как Календарь, Заметки, хранилища данных Облако Mail.ru, встроенную интерактивную доску для совместной работы, а также ключевые средства коммуникации — VK Мессенджер и VK Звонки.

Подчёркивается, что на данный момент онлайн-платформа не имеет ограничений по количеству учеников и занятий, а также является бесплатной для всех желающих. При этом занятия могут проходить как в мобильной, так и в веб-версии сервиса. Авторизация на платформе будет происходить с помощью VK ID: преподаватели и ученики смогут зайти в сервис одним кликом без дополнительного ввода данных и долгой регистрации.

«Наша команда верит, что запуск сервиса VK Tutoria станет важным шагом в эволюции процесса передачи знаний. Наша цель — предоставить каждому репетитору возможность просто и легко поделиться знаниями со своими учениками. Мы стремимся сделать продукт, который поможет каждому раскрыть свой потенциал. Сервис уже доступен для всех пользователей, и мы приглашаем всех к нему присоединиться», — отметил руководитель продуктового направления VK Tutoria Сергей Прокудин.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа стало известно, что с момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Больше всего установок — 11 млн— пришлось на Android, Android TV — почти шесть, на iOS — три. Пик всех установок пришёлся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз.

При этом за первую неделю августа этого года прирост аудитории standalone-приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 млн пользователей в сутки, включая как мобильные устройства, так и смарт-телевизоры.

Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 млн часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV — 200 минут в день.

6 августа стало известно, что приложение VK видео возглавило списки самых скачиваемых в России на фоне проблем с работой YouTube. В тройке наиболее скачиваемых приложений в России в AppStore также оказались Rutube и TikTok, а в Google Play — «Дзен».