Москва, 13 августа, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Российский вертолёт Ми-35 ударил по скоплению живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Экипаж вертолёта Ми-35 армейской авиации ВКС России нанёс удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — доложили в министерстве.

Вместе с этим военное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажа вертолёта.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны 13 августа также доложили, что потери ВСУ на курском направлении за всё время ведения боевых действий, с 6 августа, превысили 2000 человек. Было уничтожено более 300 единиц техники противника.

В минувшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 420 человек, были пресечены прорывы мобильных групп противника, отражена атака ВСУ, проинформировало Минобороны. В ходе зачистки освобождённого населённого пункта Озерки было уничтожено до 15 боевиков ВСУ, шестеро были взяты в плен.