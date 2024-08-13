Москва, 13 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Москва стала одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на СВО, к этому моменту десятки тысяч москвичей стали участниками спецоперации. Об этом 13 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы: в мобилизацию ушли 22 тыс., в первую волну контрактации — 21 тыс., и в этом году, во вторую волну контрактации, уйдет еще 23 тыс. человек», — сказал Собянин.

Также мэр столицы сообщил, что до конца 2024 года ещё 23 тыс. москвичей отправятся на спецоперацию добровольцами.

По данным Минобороны РФ, сейчас более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Их основу составляют контрактники отрядов БАРС.

Как сообщало ИА Регнум, Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для СВО из-за слишком большого количества желающих. Там уже прошли обучение 45 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне СВО, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что рост числа желающих заключить контракт на службу в рядах российской армии является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.