Москва, 13 августа, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Несмотря на непрекращающиеся атаки БПЛА, на территорию Москвы в течение года не было ни одного попадания беспилотника, так как небо столицы надёжно защищено. Об этом в ходе встречи с участниками заезда «Служение» в рамках форума «Территория смыслов» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Благодаря совместной большой работе, проделанной с министерством обороны, сегодня московское небо защищено надежнее, чем, может быть, другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день», — отметил он.

Собянин добавил, что Москва первая испытала на себе удары беспилотников, которые прилетали не только в правительственные, жилые здания, но и в Кремль.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа 2023 года Собянин рассказал о создании объектов ПВО для защиты Москвы от дронов. Он добавил, что в 2022 году была построена мощная линия обороны для военных, воюющих в зоне спецоперации. Помимо этого, он проинформировал, что в Орле заканчивают обустройство аэропорта, который предназначен для перехвата беспилотников, направляющихся в столицу.