Краснодар, 13 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам согласования градостроительных документов городских и сельских поселений муниципалитета. Во время совещания он поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«Туапсинский район — территория с большим курортным потенциалом, и новые генпланы должны стать основой для ее сбалансированного развития как современного курорта, создания комфортной среды для жизни и отдыха», — сказал Кондратьев.

Губернатор обратил внимание, что приоритет в этой работе — сохранение уникальной природы, ее защита от застройки. Для этого, по словам Кондратьева, необходимо исключить особо ценные сельхозугодья из границ населенных пунктов, а также вернуть земли в состав лесного фонда. «Нужно максимально ускорить эту работу и утвердить главные градостроительные документы муниципалитета до конца 2024 года», — поручил он.

Руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков, в свою очередь, отметил, что изменения в генплан рассмотрели на общественных обсуждениях, в которых активно участвовали жители, общественники и экологи.

«Планируем исключить из границ населенных пунктов 3,5 тысячи гектаров лесного фонда. А также 546 гектаров, включенных в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий», — рассказал Илья Поздняков.

По словам главы региона, к работе над документом необходимо подходить взвешенно, учитывать при этом интересы людей.

«Мне поступали обращения от жителей Джубги — они не согласны с переводом земель под их домами из «зоны для индивидуального жилищного строительства» в «зону отдыха». Важно, чтобы люди понимали — их земли никто не забирает», — сказал Вениамин Кондратьев и поставил задачу главе района Сергею Бойко провести на местах разъяснительную работу. Губернатор подчеркнул, что к данной работе надо подойти взвешенно, понять жителей и найти компромисс.