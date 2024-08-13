Москва, 13 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Молдавии в РФ Александра Кетрару вызвали в российский МИД после сообщений СМИ о том, что передаваемые Киеву истребители F-16 будут базироваться в этой республике. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Дипломату была выражена серьёзная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолёты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — сказано в сообщении.

МИД России обратил внимание Кетрару на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений вооружённых сил страны с контингентами государств — членов НАТО. Данные тенденции, указали в российском министерстве, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан.

Москва призвала Кишинёв оставаться нейтральным и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, добавили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-лидер республики и председатель Социалистической партии Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне и об этом говорят все её действия. Он рассказал, что власти Молдавии закупают радары и оружие, а также созывают в военкоматы резервистов. Помимо этого, проводится транзит непонятных закрытых грузов из Румынии. По его словам, всё это свидетельствует о подготовке страны к войне руками Санду и её кураторов.

В мае Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Молдавия стала первой страной, с которой заключён такой договор.

НАТО поставляет Молдавии летальное оружие, дроны и технику, отмечал в феврале заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил, что последовательное наращивание сотрудничества Кишинёва с НАТО и его странами-членами не может не вызывать обеспокоенности.