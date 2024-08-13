Варшава, 13 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Правительства Польши и Соединённых Штатов Америки подписали контракт на поставку 96 ударных вертолётов Apache AH-64E, сообщило 13 августа польское минобороны.

TOMS KALNINS/EPA/TASS

«Только что заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache для польской армии», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Там также отметили, что контракт с правительством США включает в себя предоставление пакета услуг по логистике, обучению, поставку боеприпасов и запасных частей.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков Abrams с машинами технического обеспечения Hercules. Всего в рамках контракта Польше поставлялось более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams новейшей версии.

В конце марта 2024 года конгресс Соединённых Штатов Америки одобрил продажу Польше крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM, а также ракет средней и малой дальности AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.