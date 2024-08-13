Чапаевск, Самарская область, 13 августа, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В городе Чапаевске Самарской области арестовали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве и изнасиловании двухлетней девочки. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Чапаевского городского суда Самарской области.

СУ СК России по Самарской области

Суд рассмотрел ходатайство следственного отдела по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого В. в виде заключения под стражу, рассказали в СК. Отмечается, что мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «к» части 2 ст. 105 и пункта «б» части 4 статьи 131 УК РФ.

В ведомстве уточнили, что под арестом подозреваемый пробудет до 10 октября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа тётя погибшей рассказала, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске Самарской области мог забрать ребёнка со двора частного дома, когда она на несколько минут осталась одна. По её словам, за девочкой в тот день приглядывала бабушка. В какой-то момент она отвлеклась на пять минут, а когда вернулась, не обнаружила внучку во дворе дома и начала искать её. Она отметила, что подозреваемый был ранее судим и часто приходил в гости к семье.

В конце февраля в пресс-службе Следственного комитета Псковской области сообщили о нахождении тела 11-летней девочки, которая пропала 1 января в деревне Полоное. Сначала спасатели обнаружили розовую куртку, в которой девочка вышла из дома, а затем нашли её тело. Предполагалось, что убийца подкинул куртку в реку, чтобы таким образом замести следы.

27 марта СК сообщил, что подозреваемый задержан. По данным следствия, 1 января 2024 года он, будучи в состоянии опьянения, встретил ранее знакомую ему девочку на территории деревни Полоное Порховского района, убил её, а затем скрыл следы преступления. На следующий день он покинул деревню.