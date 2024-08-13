Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 13 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. На Бреховских островах Таймыра, а также реках Яра и Танама впервые состоялась экспедиция ученых-орнитологов по изучению краснокнижных видов птиц. Исследования проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Территория Бреховских островов в дельте реки Енисей — место гнездования и миграционных остановок водоплавающих птиц. Исследование условий обитания птиц имеет высокое прикладное природоохранное и научное значение. В ближайшие четыре года запланировано десять экспедиций Арктического Научного Центра компании.

Полевые работы вели учёные Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Во время экспедиции они преодолели более 400 км в поисках редких видов, занесённых в Красную книгу. Всего ученые зафиксировали 58 видов птиц, среди которых водоплавающие синьга и морянка, а также сибирские теньковки, белобровики и бурые дрозды. Также они обнаружили гнезда сапсана и краснозобой казарки.

В июле в рамках программы «Тамура» на западном Таймыре также стартовала полевая экспедиция по учёту диких северных оленей, а впереди — изучение и учет белого медведя.

В ходе исследований специалисты применяют широкий спектр техники, в том числе самолеты полярной авиации с увеличенным запасом топлива и самолёты-лаборатории, а также морские и речные суда разных типов.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам сохранения уникальной экосистемы полуострова Таймыр. Север Красноярского края — важный регион для изучения флоры и фауны всего российского севера. Компания реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.