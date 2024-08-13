Москва, 13 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес с начала года получил 3 тысячи займов на 7,3 млрд рублей через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ.

Цитата с сайта мсп.рф Предприниматели могут пройти на МСП. РФ подходящие меры поддержки

Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу, была на уровне 7,3%, что в 2-3 раза меньше, чем при банковском кредитовании. В свою очередь, средний размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, а срок кредитования — 2,6 года.

Большая часть объема займов (81%) через Цифровую платформу МСП.РФ получили микропредприятия, которым труднее всего привлечь финансирование. Основными получателями средств стали МСП в сфере торговли (1,6 млрд руб.), услуг (1,5 млрд руб.) и производства (0,8 млрд руб.).

На сегодняшний день среди регионов по объему микрокредитования через МСП.РФ лидируют Иркутская область (169 выдач на 497 млн рублей), Удмуртская Республика (156 выдач на 411 млн рублей), Чувашская Республика (120 выдач на 397 млн рублей). В пятерку также вошли Республики Татарстан и Крым (148 выдач на 362 млн рублей и 157 выдач на 354 млн рублей соответственно).

Государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО) ряда регионов в случае получения заявки на микрозайм через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» снижают процент по нему.

В программе «минус % через Сервис» участвуют ГМФО Астраханской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской республик.

МСП могут подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».