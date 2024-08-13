Москва, 13 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА отдаст аргентинского нападающего Адольфо Гайча в аренду турецкому «Антальяспору» с ценой выкупа в 3,5 млн евро. Об этом 13 августа сообщает Sports.ru.

Олег Бухарев/ТАСС Адольфо Гайч

Отмечается, что клубы договорились, что зарплату 25-летнего нападающего полностью возьмёт на себя турецкий клуб.

Аренда будет бесплатной, однако в случае выкупа игрока ЦСКА получит 20% от цены дальнейшей перепродажи.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа греческий футбольный клуб ПАОК сообщил о подписании контракта с ранее выступавшим за московский ЦСКА нападающим Фёдором Чаловым.

30 июля пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник Алексей Миранчук стал игроком американского футбольного клуба «Атланта». В последние пять лет Миранчук, выигрывавший с московским «Локомотивом» чемпионат и Кубок России, выступал за итальянскую «Аталанту».