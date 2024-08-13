Кубинка, Московская область, 13 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Учебно-боевой самолёт Як-130М с расширенными боевыми возможностями планируют поднять в воздух в первом полугодии 2025 года, заявил генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев, сообщает ТАСС.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

По его словам, специалисты уже завершили подготовку производства под изготовление российского самолёта Як-130М, на данный момент продолжается изготовление деталей.

«Планируем к концу ноября уже собрать первый фюзеляж, в декабре — второй. И изготовить первую опытную машину в первом квартале 2025 года. Планируем первую опытную машину в первом полугодии следующего года поднять в воздух», — сказал Вепрев на полях форума «Армия-2024».

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