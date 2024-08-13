Чапаевск, Самарская область, 13 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске Самарской области мог забрать ребёнка со двора частного дома, когда она на несколько минут осталась одна, сообщила 13 августа «Газете.Ru» тётя погибшей.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

По её словам, за девочкой в тот день приглядывала бабушка. В какой-то момент она отвлеклась на пять минут, а когда вернулась, не обнаружила девочку во дворе дома и начала искать.

«Подключились соседи, брат тоже прибежал. Насильник тоже подключился к поиску, именно он её и нашёл. Он пришёл на место преступления и начал там орать специально», — поделилась тётя погибшей девочки.

По словам женщина, подозреваемый был ранее судим. Он живёт по соседству и часто приходил в гости к семье. До этого мужчина часто играл с девочкой, но ребёнка никогда не оставляли с ним наедине.

«Он сидел за убийство. Мы с этой семьёй общались, он старше меня, я тоже росла на его глазах. Он один живёт. В последнее время, года два, активно захаживает к нам. Наша бабушка жалостливая, она всегда даёт ему продукты, всегда помогала, вплоть до денег», — рассказала она.

Тётя погибшей добавила, что преступнику удалось похитить девочку, так как она знала его и росла рядом с ним. По её словам, семья ребёнка ждёт пожизненного срока для насильника.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого 12 августа. По данным следствия, мужчина увёл оставшегося без присмотра ребёнка в заброшенный дом неподалеку. Там он изнасиловал девочку и избил. Позже бригада скорой помощи доставила пострадавшую в реанимацию больницы Чапаевска, где та скончалась от полученных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего с целью сокрытия другого преступления, сопряженного с изнасилованием.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля в Псковской области нашли тело 11-летней девочки, пропавшей 1 января в деревне Полоное. Сообщалось, что сначала спасателям попалась розовая куртка, в которой девочка вышла из дома, а затем было найдено тело. Предполагалось, что убийца подкинул куртку в реку, чтобы замести следы.

27 марта СК сообщил, что подозреваемый задержан. По данным следствия, 1 января 2024 года он, будучи в состоянии опьянения, встретил ранее знакомую ему девочку на территории деревни Полоное Порховского района, убил её и скрыл следы преступления, а на следующий день покинул деревню.