Москва, 13 августа, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Разрешение Вооружённым силам Украины (ВСУ) бить западным оружием вглубь России станет для Запада чреватым, заявил сенатор и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

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«Это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны. Ответ с нашей стороны обязательно последует«, — приводит слова сенатора RT.

Вместе с этим Цеков добавил, что Запад, снабжая киевский режим оружием, уже участвует в конфликте с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена добиться разрешения от западных союзников наносить удары их оружием вглубь России.

В этот же день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев добивается от Парижа разрешения на удары французским оружием по России.

ВСУ слишком вольно трактуют ограничения НАТО на использование поставляемого Киеву западного оружия, отмечала 9 августа швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Украина уже в течение нескольких месяцев ведёт спор с партнёрами по поводу области применения иностранного оружия, указали в статье.

Ситуация в Курской области показывает причину отказа киевского режима от мирных предложений Москвы и посредников, заявил 12 августа президент России Владимир Путин. По его словам, таким образом Украина при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах. Российский лидер добавил, что вооружённые формирования Украины и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных зонах.