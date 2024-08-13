Москва, 13 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Корпорация МСП упростила реструктуризацию кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям Курской, Белгородской и Брянской областей. Дочерние «МСП Банк» и «МСП Лизинг» уже начали приём обращений от предпринимателей на предоставление отсрочек и кредитных каникул.

Telegram/Алексей Смирнов Курская область

Кроме того, в Минфин РФ направлено предложение отменить до конца года штрафы и неустойки в отношении местных поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В банки-партнёры уже направлены обращения с рекомендациями о реструктуризации кредитов для таких предпринимателей и запуске упрощённых процедур кредитных каникул.

«Наши дочерние «МСП Банк» и «МСП Лизинг» уже начали принимать обращения от предпринимателей, пострадавших в результате боевых действий, вынужденной эвакуации или введённых ограничений», — рассказал Александр Исаевич. Он добавил, что в «МСП Банке» бизнесу готовы предоставить отсрочку по всем видам платежей и отменить штрафы за вынужденную просрочку, а «МСП Лизинг» готов провести реструктуризацию по действующим лизинговым договорам.

Исаевич подчеркнул, что все обращения от предпринимателей приграничных регионов с действующим режимом КТО рассматриваются индивидуально и в приоритетном порядке. «Со своей стороны, мы будем оперативно отрабатывать обращения от банков по кредитам, в которых есть наши поручительства и гарантии», — сказал он.

Корпорация МСП также обратилась в Министерство финансов РФ с предложением дать поручение компаниям с госучастием не применять в 2024 году штрафные санкции и списать начисленные неустойки в отношении МСП-поставщиков приграничных регионов с режимом КТО. Предпринимателям предлагается дать возможность изменить сроки поставки и другие условия договоров. Распространить эту норму предлагается на малый и средний бизнес, который вынужденно не смог исполнить свои обязательства перед заказчиками.

Напомним, с 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной, действует режим контртеррористической операции. Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму», на территориях, где действует правовой режим КТО, допускается ряд мер и временных ограничений.