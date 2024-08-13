Москва, 13 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Химические боеприпасы, которыми Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области, характерны для вооружения США и Германии, заявил 13 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Звезда».

Wikipedia / Arsen Fedosenko

«На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — сказал он.

По словам генерала, специалисты РХБЗ совместно с Минздравом проработали вопросы забора проб в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия.

«Все пробы в установленном порядке переданы в 27-й научный центр войск радиационной, химической и биологической защиты. Это лаборатория, которая является аккредитованной организацией по изучению химического оружия», — добавил Кириллов.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе. На совещании с президентом России Владимиром Путиным он рассказал, что там под обстрел попала бригада «Россетей», снаряды были с химическим оружием.

На следующий день Кириллов информировал, что ВСУ применяют отравляющие вещества, подобные тем, которыми Третий рейх наполнял газовые камеры. Генерал-лейтенант также подчеркнул, что было зафиксировано 400 случаев использования противником химических боеприпасов, которые в основном содержали в себе полицейские средства.

Также он допустил, что у Украины уже есть так называемая грязная бомба (радиологическое оружие массового поражения). По его словам, согласно полученным в ходе СВО документам, Киев интересовался работой по созданию оружия массового поражения. Начальник войск РХБЗ уточнил, что на контролируемую киевским режимом территорию продолжают ввозить радиохимические вещества для дальнейшей утилизации, а в дальнейшем эти вещества могут использовать для создания так называемой «грязной бомбы, чтобы затем применить её «под чужим флагом».