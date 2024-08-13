Москва, 13 августа, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В уголовном деле блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова появилось ещё 22 новых эпизода, связанных с мошенничеством. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

В связи с появлением новых эпизодов мошенничества их общее количество возросло до 114. В Таганском районном суде состоялось заседание по делу Шабутдинова, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Судом было принято решение продлить меру пресечения в виде заключения его под стражу до 16 октября.

По словам адвоката Шабутдинова, 50 тысяч человек прошли и проходят учебные программы его подзащитного, из них 114 человек остались недовольны. Ахильгов отметил, что это допустимая погрешность для предпринимательской деятельности.

«Образование — это большая часть моей жизни. <…> Если человек двоечник и не выполнял домашнее задание, это не повод держать меня под стражей», — прокомментировал негативные отзывы на свои учебные программы блогер.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля суд арестовал имущество Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей. Представитель МВД сообщил, что у следователей есть информация, согласно которой обвиняемые совершали попытки спрятать свои активы и финансовые средства от правоохранительных органов.

4 апреля Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль, а также имущество блогера. По данным следствия, на тот момент Шабутдинов уже был причастен к более чем 50 эпизодам мошенничества, однако свою вину он не признал.

3 ноября его задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, а затем блогера арестовали.