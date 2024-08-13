Вашингтон, 13 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине являются наиболее реалистичными, пишет американская газета The New York Times.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

«Путин уже готовится к победе. Его предложение, согласно которому за Россией остаётся территория, а Украине запрещается вступать в НАТО, — наиболее реалистичный сценарий», — говорится в материале.

Автор публикации считает, что российских лидер может одержать победу вне зависимости от того, кто возглавит США в результате предстоящих выборов. При этом Вашингтон, как пишет газета, уже перестал быть для западных стран оплотом, который гарантирует им защиту.

По оценке The New York Times, мирное соглашение на условиях Москвы будет плохим для Киева. Однако это позволит закончить украинский конфликт, и тогда «репутация Украины на мировой арене будет выше, чем когда-либо».

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин заявил о готовности российской стороны к проведению мирных переговоров по Украине, для чего Киеву нужно вывести войска из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от планов по вхождению в НАТО. Глава государства также указал на необходимость зафиксировать в мирных соглашениях права русскоязычного населения Украины и отменить западные санкции.

В Киеве отвергли мирные предложения российского лидера. По утверждению советника руководителя офиса главы киевского режима Михаила Подоляка, Путин якобы озвучил «стандартный набор», о котором говорилось неоднократно.